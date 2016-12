Joulun lahjat

22.12.2016

On taas joulun aika. Se on varmasti kaikilla lähtökohtaisesti hyvän mielen ja rauhan juhla. Tänä vuonna monilla vapaat kestävät kolme päivää joulun sattuessa viikonloppuun. Se lisää riskiä siihen, että pyhät kuluvat uupumisesta toipuessa, jos kaikki on saatava niin sanotusti kuntoon aattoon mennessä.

Muistan sen, kun itsekin juoksin fyysinen ja henkinen pisto rinnassa, jotta aattoaamupäivään mennessä olisi työasiat tehty, koti tiptop, muut ”velvoitteet” joulun osalta hoidettu, jotta voisi alkaa viettämään ”täydellistä” aikaa.

Niin, tämähän on järjetöntä puuhaa. Kaikki ei valmistu ikinä, ainakaan niin kuin niiden haluaisi virheettömässä maailmassa olevan. Olisi paljon parempi luovuttaa olemisensa elämälleen ja olla läsnä ennen joulua ja joulunaikaan, läsnä itselleen ja muille. Eikä aina tarvitse rampata samaa vierailukierrostakaan. Voi soittaa tai somettaa, huomioida monella tavalla. Mutta ei kannata astua siihen ansaan, että homma menee absurdiksi. Muistan tv-sketsin, jossa vanhalle äidille aikuinen lapsi perheineen soitti, että ajetaan juuri kotikadullasi talon ohi, mutta on niin kiire, ettei ehditä pysähtyä.

Tärkeintä on olla hyvä itselle, koska silloin pystyy olemaan hyvä läheisilleen ja muille. Liian moni joulun tunnelma on kodeissa päättynyt hermojen pettämiseen, raivoon, piinaan ja suruun. Mitä jos sille ei antaisi edes polttoainetta?

Aika hukkuu meiltä kaikilta ja juuri sen antaminen olisi kaikkein arvokkainta. Itselle ja kaikille niille, joille kokee sen antamisen olevan merkityksellistä.

Joulustressi voi syntyä lahjoistakin. Kun tämä lehti ilmestyy, on kaksi vuorokautta aikaa hankkia paketit. Monella se jää viime hetkiin. Silloin kannattanee välttää paniikkiostoksia. Jos hiukankin epäilyttää, sopiiko lahja hänelle, jolle sitä kaavailee, kannattaa peruuttaa. Intuitioon kannattaa luottaa. Jokainen tietää lahjansa saajista sellaisia asioita, että lahja osuu varmasti kohdalleen, jos luottaa itseensä ja uskaltaa olla omaperäinen.

Jo nyt kannattaa alkaa valmistautumaan ensi jouluun. Parhaat lahjat tulevat itsestään vastaan ja ne pitäisi silloin ottaa mukaansa, onpa sitten vaikka juhannus.

Hienon joululahjan antaa Puumalan seurakunta monille. Se järjestää yksin jouluaan viettävien juhlan ja aterian aattoiltana. Se on aivan mahtava kädenojennus, sillä juuri aattoillan hämärä ja joulun ytimen saapuminen herättää monissa muistot ja nostaa tunteet pintaan. Tulee ikävä menneitä aikoja ja ihmisiä. Silloin on hyvä, kun on paikka, minne lähteä, jos siltä tuntuu.

Monella paikkakunnalla seurakunnat ja eri tahot järjestävät vastaavanlaisen juhlan, mutta jo joulua ennen. Se on ymmärrettävää tekijöiden aikataulusyistä johtuen, mutta ei sillä helpoteta aaton tuskaa. Suuri kiitos siis kuuluu Puumalan seurakunnan erityisesti talkoolaisille, joita ilman ei aattoillan juhlaa olisi.

Kari Kauppinen