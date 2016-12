Matias Hilden haki Imatran kaupunginjohtajaksi

2.12.2016

Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden, 29, on hakenut Imatran kaupunginjohtajaksi. Haku päättyi hetki sitten 2. joulukuuta kello 15.

Valittavan kaupunginjohtajan työ alkaa Imatralla 1. toukokuuta. Nykyinen kaupunginjohtaja Pertti Lintunen jää eläkkeelle.

Hilden on työskennellyt Puumalan kunnanjohtajana loppuvuodesta 2011 alkaen.

Imatra haki hakuilmoituksessaan näkemyksellistä vaikuttajaa, joka hahmottaa kokonaisuudet, on päämäärätietoinen ja organisointitaitoinen toteuttaja sekä innostava johtaja.

Imatralla uuden kaupunginjohtajan keskeisenä tehtävänä on hakuilmoituksen mukaan Imatran edunvalvonta niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin foorumeilla.

Valintaprosessi etenee siten, että päätös pyritään Imatralla tekemään helmikuussa.

MATIAS Hilden ei ole lähdössä väkisin Puumalasta.

-Kuntajohtajien virkakiertoa seurataan usein mielenkiinnolla, ja jokainen uutta työtä hakeva toki aina vakuuttaa, ettei ”poistyöntäviä tekijöitä” ole. Niin vakuutan minäkin: jos olisi ollut, olisin jo aikaa sitten hakenut jotain muutakin työtä, sanoo Hilden.

Hildeniä on uskominen, sillä vastikään esimerkiksi Juvalla oli kunnanjohtaja haussa, mutta Hilden ei sinne pyrkinyt.

-Enemmän kannattaakin ehkä kiinnittää huomiota siihen, miksi haen juuri Imatralle. Imatran kaupunginjohtajan tehtävä on kuitenkin lähiympäristössä niitä harvoja nykyistä vaativampia virkoja, joihin oma koulutukseni ja työkokemukseni on omiaan, ja joissa on omasta mielestäni vetovoimaa riittävästi, jotta työpaikan vaihtamisen kynnys ylittyy.

Imatra on 28 000 asukkaan kaupunki.

-Jos minulla olisi palava kiire pois nykyisestä työstäni, niin paikkoja olisi kyllä siihen ollut aiemminkin.

-Ja jos haluaisin eroon Puumalasta, niin olisin hakenut kauemmaksi. Nyt kuitenkin on tarjolla mahdollisuus, joita harvoin ehkä osuu kohdalle.

-Toisaalta jokainen varmasti ymmärtää, että en vielä ole eläkevirassani. Työvuosia lienee jäljellä noin nelisenkymmentä, jos siis kaikki menee hyvin, ja jossain vaiheessa tällainen liike olisi varmasti edessä.

-Ratkaisu hakuprosessiin lähtemisestä ei silti kuitenkaan ollut helppo, kertoo Hilden.

MATIAS Hilden on tyytyväinen oloonsa Puumalassa.

-Puumalan kunnalle on ollut mukava työskennellä. Työntekijät ovat sitoutuneita ja asiansa osaavia. Luottamushenkilöillä puolestaan kunnan ja kuntalaisten etu on aina ollut kirkkaasti mielessä.

Jos Imatran valinta kohdistuu Hildeniin, on aika sinällään hyvä kunnanjohtajan vaihdokseen.

-Puumalan kunnan taloudellinen ja yleinen tilanne on kehittynyt sellaiseksi, että voin siirtyä uusiin tehtäviin ilman, että seuraaja joutuisi aloittamaan savottaansa palavien pensaiden sammuttamisella. Aika tällaiselle siirrolle on siis otollinen.

-Tämän kaiken pohtiminen on toki ennenaikaista muutenkin: olen nyt vasta hakenut uutta työtä, ja voi hyvin olla, ettei Puumalan kunta minusta tällä erää vielä pääse eroon. Tuskin silti tulee tunnetta, että asiat olisivat menneet jotenkin huonosti, sillä saanhan jo nyt tehdä työtä mukavien ihmisten kanssa ja tärkeiden asioiden eteen.

Kari Kauppinen