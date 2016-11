Heijastinkuusi Keskustie 10:n pihalle

23.11.2016

Puumala-lehti pystytti keskiviikkoaamuna heijastinpuun kirkonkylän keskelle, Keskustie 10:n tontilla olevan kannon päähän tien viereen.

Kuusen heijastimia saa ottaa jokainen tarpeensa mukaan. Tavoite olisi tietysti, että kaikilla hämärällä liikkujilla olisi heijastin.

Heijastimia lisätään puuhun tarpeen mukaan.

Heijastinpuun ajatus on nimenomaan se, että ne, joilla ei jostain syystä heijastinta ole mukanaan, voivat niitä puusta ottaa ja kiinnittää vaatteisiinsa mielellään saman tien.

Yhteyspäällikkö Eini Karvonen Liikenneturvan Mikkelin toimistosta pitää heijastinpuuta erinomaisena ajatuksena.

-Se on loistava idea nostaa esille näkymistä ja näkemistä liikenteessä.

HEIJASTINPUITA on ollut muuallakin Suomessa, mutta mikään laaja ilmiö se ei ole. Sen sijaan esimerkiksi Virossa heijastinpuita koristellaan runsaasti, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien läheisyyteen sekä muille yleisille paikoille. Virossa heijastin on lain mukaan pakollinen varuste.

-Tietojeni mukaan aivan vastaavanlaisia heijastinpuu-tempauksia ei ole Etelä-Savossa toteutettu.

-Niitä on ollut kylläkin jonkun verran niin sanotulla vaihtokauppaperiaatteella eli ”tuo vanha heijastin heijastinpuuhun ja saat uuden tilalle”.

-Vaihdossa saatuja heijastimia on sitten käytetty erilaisten tilataiteiden tekemiseen muun muassa niin, että niitä on ripustettu sisätiloissa oleviin puunoksiin ja puihin, sanoo Eini Karvonen.

HEIJASTIN on taajamissakin erittäin tärkeä väline näkyvyyden parantamiseksi. Vaikka jalankulkija tai pyöräilijä näkee auton, ei autonkuljettaja välttämättä havaitse riittävän ajoissa muita liikkujia, joilla ei heijastimia ole.

Vaikka taajamassa on valot, se ei takaa näkyvyyttä. Päinvastoin, autoilija saattaa häikäistyä valon taittumisen takia, varsinkin sateella.

-Meillä jalankulkijoilla ei ole mitään valoa tuottavaa lähdettä ja siksi meitä on todella vaikea nähdä myös taajamassa, sanoo Eini Karvonen.

-Heijastin tai taskulamppu ovatkin ainoita, mikä auttaa meitä näkymään, vaikka me itse näkisimmekin liikkua vaikeuksitta katu- tai mainosvalojen loisteessa.

Myös autolla liikkuvat tarvitsevat heijastinta.

-Muistuttaisin heitä, että autosta pois noustessaan myös he ovat jalankulkijoita.

HEIJASTIMIA Puumalan heijastinkuuseen lahjoittivat Liikenneturva, Etelä-Savon Pelastuslaitoksen Puumalan yksikkö, vakuutusyhtiöt OP-Pohjola, Turva, Lähi-Tapiola ja Pohjantähti sekä Mikkelin Jukurit.

Kuusen lahjoitti Antti Kasanen ja se pystytettiin FH Investin, josta kumppanina on Mikko Viskari, tontille.

Kari Kauppinen