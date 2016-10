20.10.2016

Sahanlahti Resorts ja Puumalan kunta etsivät yhdessä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on mahdollisuus kehittää Sahanlahden matkailu- ja majoitusaluetta nykyisestään monipuolisemmaksi ja paremmaksi.

Kunnalla on alueella 13 hehtaaria maata omistuksessaan. Kaavassa on käyttämätöntä rakennusoikeutta yli 5 000 neliötä, mutta asemakaava on päivityksessä.