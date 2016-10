Lähetä ideoita ja toiveita Puumalan toiminnoista

13.10.2016

Puumalassa on paljon hyviä asioita, joilla kuntalaisia ja vapaa-ajanasukkaita sekä satunnaisia vierailijoita palvellaan ja viihdytetään. Vaikka paljon onkin, voi jonkun mielestä puuttua jotain oleellista.

Nyt jokaisella Puumala-lehden lukijalla on mahdollisuus kantaa kortensa kekoon ja ideoita asioita, mitä odottavat Puumalassa toteutettavan. Ne voivat olla maksullisia, kaupallisia palveluja tai yleishyödyllisiä, joista olisi mahdollisimman monelle iloa ja hyötyä.

-Tällaisia iloa tuottavia asioita oli esimerkiksi menneen kesän auringonkukkapellot, mainitsee kunnan yrityskehittäjä Hannu Koponen.

Koponen kertoo yksittäisen henkilön ideasta, että miksei satamassa ole moottoripyörille omia ruutuja, vaan ne vievät nyt aina yhden autopaikan.

-Ensi kesäksi on kunnasta luvattu pyöräruutuja, kertoo Koponen.

Hannu Koposen mukaan Puumalassa on yritysten tai yksityisen ”sisällä” sellaisia piilopalveluja, joista ihmiset eivät tiedä mitään.

Toisaalta taas mökkikunnassa on mitä ilmeisemmin tarvetta monenlaisista osaajista, esimerkiksi henkilöstä, joka tekisi kaasulaitteiden asennuksia.

-Löytyisikö tällainen jostain firmasta, kysyy Koponen.

Hannu Koposen mukaan Puumalasta saa paljon sellaisia hyötytavaroita, joita ei ole osannut paikkakunnalta kysyäkään. Monesti kuitenkin säästää kaupunkireissun aiheuttamat kulut ja aikaviiveen, kun löytää tuotteen paikkakunnalta.

-Pitää älytä kysyä, hän neuvoo.

Näitä ja monia muita palvelutoiveita voi nyt listata ja toimittaa Puumala-lehteen. Postia voi lähettää joko perinteisesti postikortilla osoitteeseen Puumala-lehti, Härkösentie 7, 52200 Puumala tai sähköpostilla toimitus@puumalalehti.fi.

Viemme toiveviestiä eteenpäin ja julkaisemme jutun ideoista. Kaikkien ideoita lähettävien kesken arvomme lahjakortin paikalliseen liikkeeseen.