Jethron ohjelma Puumalasta tulee ulos tänään maanantaina

12.9.2016

Kauppaneuvos Jethron Puumalan vierailu nähdään televisiossa maanantaina 12. syyskuuta. Ohjelma lähetetään Nelosella kello 20.

Ruutu+ palvelussa jakso on jo näkyvissä.

Jethro Rostedt vieraili Puumalassa ohjelmansa toisen tuotantokauden jaksossa kesäkuun puolivälissä. Ohjelmassa vieraillaan muun muassa Puumala-lehdessä, kunnanvaltuuston kokouksessa, Wennolla, kunnanjohtajan pubivisassa, kääretorttua syömässä Espitin avajaisissa ja puhaltamassa lasia.

Puumala-jakso on esityskauden kolmas osa. Ohjelmasarjan ensimmäinen kausi esitettiin Nelosella viime vuoden elokuusta marraskuuhun.

Rostedt nousi julkisuuteen Diili-ohjelman kilpailijana vuonna 2009. Vaikka hän ei pärjännyt itse ohjelmassa, suulas esiintyjätyyppi on tehnyt siitä alkaen erilaisia tv-ohjelmia päätähtenä, juontajana ja tuomaristossa. Hän on esiintynyt esimerkiksi ohjelmassa Tanssii tähtien kanssa ja tehnyt omalla nimellään Myyntimies Jethro- ja Myyntimies Jethro matkoilla -ohjelmia. Varsinaiselta ammatiltaan Rostedt on turkulainen kiinteistönvälittäjä.

Share This: