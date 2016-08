Kirjailija Panu Rajala on kulttuurin moniottelija

18.8.2016

Kirjakemmakoiden esitelmöitsijä kirjailija, filosofian tohtori Panu Rajala on kulttuurin multitaskaaja. Sen lisäksi, että hän on tuottelias kirjailija, Rajala on ohjannut ja dramatisoinut teatteriesityksiä ja ollut mukana elokuvaprojekteissa. Rajala on teatterin ja draamantutkimuksen professori.

Lue Puumala-lehdestä Rajalan ajatuksia Suomen kansallisvalokuvaaja I.K.Inhasta ja tavallisten ihmisten valokuvien tallentamisesta. Rajala puhuu viikonloppuna Kirjakemmakoilla.

