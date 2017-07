Norppapolku on hieno retkipaikka

Puumalan kunta on rakentanut 13 kilometrin pituisen Norppapolun, johon voi lähteä kirkonkylän puolelta Norppapuistosta. Polku polveilee Naistenveden ja Saimaan rannoilla. Sille voi poiketa useammasta paikasta ja sen voi kulkea vaikka vain osittain kunnon ja mieltymyksen mukaan. Maantieosuudet on pyritty jättämään vähäisiksi. Polku on merkitty keltaisilla nauhoilla.

Lue lisää Puumala-lehdestä.

