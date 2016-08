Kunnanjohtaja teki sopimuksen elokuvasankarin roolista

(1.4.2016) Kunnanjohtaja Matias Hilden ottaa puoli vuotta virkavapaata ja keskittyy miljonääriohjelman markkinointiin sekä elokuvantekoon.

Kunnanhallitus kokoontuu tänään kello 13 hätäkokoukseen, jossa ratkotaan tilanteen aiheuttamaa problematiikkaa.

Hallituksen kokous on kaikille avoin näin poikkeuksellisessa tilanteessa.

Hilden on kiinnitetty kahteen projektiin. Hän lähtee kansainvälisen markkinointiryhmän mukana kiertämään maailmalla niitä maita, joissa Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa ei vielä tehdä. Näiden maiden joukossa on paljon Aasian ja Afrikan maita, onpa joukossa pari pientä eteläamerikkalaista valtiotakin.

Kansainvälinen ryhmä koostuu omissa maissaan paljon julkisuutta saaneista kilpailijoista, joista osa on kovan luokan julkkiksia kotimaissaan. Henkilöt on valittu muun muassa esiintymistaidon ja innostavan asenteensa perusteella.

Miljonääriohjelman markkinointi ei ole Hildenin ainoa projekti tulevan kuuden kuukauden aikana. Hän esiintyy myös eteläsavolaisessa Rendel-elokuvaprojektissa.

Rendel on mikkeliläisen mainostoimistoyrittäjä Jesse Haajan lapsuudesta asti haaveilema projekti supersankarielokuvasta, jota tehdään kovaa vauhtia.

Hilden teki elokuvaan sopimuksen roolista Hyvän valtakunnan keisarina. Hildenin roolittama hahmo hallitsee Kuningas Salomonin tyyliin pientä saarivaltiota Tyynellämerellä.

Kuvauspaikaksi on valittu pieni saari, jonka toiselta laidalta löytyy vuoristoa ja toiselta alavaa maata, johon asutus keskittyy. Keisarin palatsi sijoittuu tähän välimaastoon.

Hilden lähtee saarelle tutustumaan jo huomenna, sillä kuvaukset alkavat viikon päästä ja miehen pitää saada tyynenmerenpigmenttiä.

Tämän jälkeen hän siirtyy miljonääriprojektiin toukokuuksi ja sen jälkeen jälleen elokuvan tekoon, sillä kuvaukset jatkuvat kesäkuun lopulla, joten juhannus sujuu Hildenillä noin 35 asteen lämpötiloissa koralliriuttojen äärellä.